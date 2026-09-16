Prevén ocupación hotelera del 40%

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CIUDAD VALLES.- Los parajes se encuentran accesibles en los municipios donde hay sitios de interés turístico.

La directora de Turismo del Ayuntamiento, Alejandra Soria Treviño dijo que hay una posibilidad de que los hoteles alcancen un máximo de 40 por ciento de ocupación (unas 780 habitaciones) para este asueto que, solamente en algunos casos, fue puente o será puente.

La afluencia en los parajes todavía sería menor, basándose en los números de los años pasado y habría una capacidad que no sobrepasaría el 25 por ciento.

La funcionaria aclaró que esta temporada es considerada baja y que la afluencia de visitantes suele observarse a partir del 15 de octubre y conforme se acerca la fiesta de Xantolo.

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