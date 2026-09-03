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Programa Visitando Corazones atiende a miles de personas

Por Redacción

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Programa Visitando Corazones atiende a miles de personas
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      CIUDAD VALLES.- La directora del programa Visitando Corazones, Valeria Dominique López Santoyo dijo que han hecho ya 50 mil visitas médicas en Valles, mientras hacían un chequeo a los 300 alumnos de la Universidad Intercultural.

      Esta mañana, la funcionaria, acompañada de la secretaria de Turismo, Yolanda Cepeda y del delegado de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), Alfonso Coronado Castro, estuvo en la Universidad Intercultural para hacer el chequeo completo a los tres centenares de jóvenes de la institución, como parte de los trabajos de visita y atención, así como seguimiento de los ciudadanos a los que se les brindó atención.

      López Santoyo dijo que los enfermeros de Visitando Corazones han hecho 50 mil visitas en Ciudad Valles, es decir, casi la totalidad de las familias que hay en Valles.

      Las auscultaciones son para prevenir todos los males crónicos, aunque también portan vacunas y hacen pruebas rápidas de algunas enfermedades de importancia poblacional en la región.

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