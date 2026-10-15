Promueve Leal Tovías al PAZ en Valles

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CIUDAD VALLES.- Alejandro Leal Tovías vino a Valles a hablar sobre el partido que preside, el PAZ, que tiene registro nacional y que competirá en la próxima temporada electoral de 2027.

En una rueda de prensa, en un hotel del sur de la ciudad, Leal Tovías dijo que él se salió del PRI antes de que le expulsaran y que nunca perteneció al Partido Verde, aunque tuvo la invitación regional de ser coordinador del Tucán.

Compareció ante medios de comunicación y expresó que el PAZ es un partido que no tiene dueños, sino que sus militantes lo son y que enlista las propuestas de Gobierno con las molestias y las quejas de los ciudadanos hacia los partidos en el poder, como la inseguridad, la falta de infraestructura y calles, la corrupción, entre otros temas torales de la vida pública potosina.

El PAZ es un partido nacional y ungió al exsecretario general de Gobierno del priista Juan Manuel Carreras López como su coordinador estatal a finales de agosto de este año.

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