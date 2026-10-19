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Promueven los huertos escolares en instituciones

Participan alumnos en la producción de cilantro, rábano y acelgas

Por Carmen Hernández

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Promueven los huertos escolares en instituciones
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Proyectos de huertos escolares y de sistemas de captación de agua de lluvia llegan a la Escuela Primaria Esfuerzo Campesino. 

      En la escuela de la comunidad de la Labor Vieja implementaron los proyectos, para promover la producción de alimentos saludables, la institución cuenta con un sistema de captación de agua de lluvia, así como con un huerto escolar donde se siembra cilantro, rábano y acelga. 

      La Casa Doña María Pons y Fundación Herdez A.C. donaron 3 invernaderos para la producción de semillas.  

      Posteriormente se realizó un recorrido, donde se explicó el funcionamiento de la captación de agua de lluvia y el huerto escolar, donde participa el alumnado.  

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      Entre las instituciones beneficiadas con semilla fueron Jardín de Niños Brígida Alfaro de San Antonio de las Higueras, Escuela Primaria Esfuerzo Campesino de la comunidad de la Labor Vieja y del municipio de Rioverde la Telesecundaria Francisco I. Madero de la localidad de la Loma.

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