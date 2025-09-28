Propinan golpiza a un sujeto durante farra

CIUDAD VALLES.- Un hombre fue agredido por desconocidos afuera de una cantina en la zona centro; resultó con lesiones de consideración.

La mañana de este sábado, paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a Luis Martínez, de 58 años de edad, vecino de la calle Corregidora en la colonia La Pimienta.

El quincuagenario se encontraba sentado en la banqueta de la calle Constitución, de la misma colonia donde vive, y vecinos que lo vieron con lesiones en el rostro hicieron un reporte al Sistema de Emergencias 911.

Al ser atendido, Luis comentó que había sido golpeado horas antes afuera de una cantina ubicada en la calle Madero esquina con Niños Héroes, en la zona centro, por algunos desconocidos.

Presentaba uno de los ojos hinchado al grado de no poder abrirlo, además de múltiples moretones en el cuerpo, pero se negó a ser trasladado a un hospital para ser atendido.