Protestan maestros contra nueva Ley ISSSTE

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Matehuala.- Maestros de la Escuela Primaria Club de Leones Número Uno, turno matutino, se unieron a las manifestaciones que están llevando a cabo los maestros en contra de la reforma a la Ley del ISSSTE. Esta manifestación fue solo hoy y el viernes regresarán a las aulas.

Los maestros colocaron una lona en la Escuela Primaria Club de Leones con la leyenda "Magisterio Potosino, la unidad es nuestra fuerza, por la defensa de nuestros derechos. Escuela Club de Leones de Matehuala, abrogación a la Ley del ISSSTE".

Los maestros mencionaron que esta acción es en solidaridad con los maestros presentes y futuros, y esperan que se unan a manifestarse, pues la Ley del ISSSTE afecta a todos los maestros, ya que cuando se jubilen no se les dará la pensión al cien por ciento, que haya maestros que por muchos años trabajan y a la hora de jubilarse no se les pague lo justo. Además, los sueldos de los maestros son muy bajos.

Manifestaron que por esta nueva ley muchos maestros siguen trabajando porque no se pueden jubilar dignamente, y a pesar de que ya tienen más de 30 años trabajando, optan por continuar laborando al saber que sus pensiones serán bajas y no les alcanzará para cubrir los gastos familiares.

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