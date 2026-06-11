logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

EMOCIONADO DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Protestan maestros contra nueva Ley ISSSTE

Por Jesús Vázquez

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
A
Protestan maestros contra nueva Ley ISSSTE
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Maestros de la Escuela Primaria Club de Leones Número Uno, turno matutino, se unieron a las manifestaciones que están llevando a cabo los maestros en contra de la reforma a la Ley del ISSSTE. Esta manifestación fue solo hoy y el viernes regresarán a las aulas.

      Los maestros colocaron una lona en la Escuela Primaria Club de Leones con la leyenda "Magisterio Potosino, la unidad es nuestra fuerza, por la defensa de nuestros derechos. Escuela Club de Leones de Matehuala, abrogación a la Ley del ISSSTE".

      Los maestros mencionaron que esta acción es en solidaridad con los maestros presentes y futuros, y esperan que se unan a manifestarse, pues la Ley del ISSSTE afecta a todos los maestros, ya que cuando se jubilen no se les dará la pensión al cien por ciento, que haya maestros que por muchos años trabajan y a la hora de jubilarse no se les pague lo justo. Además, los sueldos de los maestros son muy bajos.

      Manifestaron que por esta nueva ley muchos maestros siguen trabajando porque no se pueden jubilar dignamente, y a pesar de que ya tienen más de 30 años trabajando, optan por continuar laborando al saber que sus pensiones serán bajas y no les alcanzará para cubrir los gastos familiares. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Iglesia realiza retiro de Sanación Interior
      Iglesia realiza retiro de Sanación Interior

      Iglesia realiza retiro de Sanación Interior

      SLP

      Jesús Vázquez

      Reubican a los ambulantes por obra de escuela
      Reubican a los ambulantes por obra de escuela

      Reubican a los ambulantes por obra de escuela

      SLP

      Carmen Hernández

      Se construirá barda perimetral que colapsó en la primaria: alcalde

      Entregan pólizas de seguro a los policías municipales
      Entregan pólizas de seguro a los policías municipales

      Entregan pólizas de seguro a los policías municipales

      SLP

      Carmen Hernández

      Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua
      Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua

      Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua

      SLP

      Miguel Barragán

      Nivel del río Tampaón obligó a suspender actividades en embarcaderos