Estado

Protestan productores agrícolas de Zona Media

Pretenden aumentar costo de aguas nacionales, que los perjudicaría

Por Carmen Hernández

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Protestan productores agrícolas de Zona Media

RIOVERDE.- Productores agrícolas en contra de la propuesta de modificación a la Ley de Aguas  Nacionales, en el apartado  de uso agrícola, ya que dicen solo los perjudicará y además les hará pagar más dinero por el uso del líquido para sus cultivos.  

Mauricio López acompañado de productores de la Zona Media, dieron a conocer su inconformidad por la modificación que se pretende imponer.  

Señaló que los que bombean sacando agua del subsuelo, los que tienen concesiones de cuerpos de agua, la gente que tiene concesión de agua de los ríos son usuarios que requieren del líquido para poder tener buenas cosechas. 

Los usuarios tienen el usufructo y mantenimiento del agua, todos están integrados en el Consejo de la Cuenca. 

Existen un registro nacional del agua, un padrón de uso de aguas nacionales.  

Apero ahora a los agricultores se les está acusando que gastan mucha agua, pero no dicen que el agua de los subsuelos, de manantiales, de la presa, de ríos, se transforma en alimentos que están en la mesa. 

Por lo que se les hace injusto que se acuse de elevado uso del agua, porque se transforma en bienes alimentarios para la población.  

No se tira el agua, no se desperdicia, reiteran.

