Puente peatonal de la Juárez, listo en diciembre

CIUDAD VALLES.- El puente peatonal de la Juárez tuvo atrasos por detalles técnicos, pero estará terminado para antes de que acabe el año 2025, externó David Medina Salazar.

Comentó que algunos problemas técnicos y de materiales hicieron que se interrumpieran los trabajos del puente que, fue una de las exigencias de los que viven en la colonia Juárez o en la parte poniente del municipio, puesto que a la primera creciente del río, quedan incomunicados de la zona centro y es un calvario regresar a un sitio de la zona centro.

Refirió que la terminación de la obra será antes de que termine el 2025, aunque el plazo oficial podría ser hasta marzo de 2026.