logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Fotogalería

URBAN: LA CIUDAD INTERIOR DE SONIA FÉLIX CHERIT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Puente peatonal de la Juárez, listo en diciembre

Por Redacción

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Puente peatonal de la Juárez, listo en diciembre

CIUDAD VALLES.- El puente peatonal de la Juárez tuvo atrasos por detalles técnicos, pero estará terminado para antes de que acabe el año 2025, externó David Medina Salazar.

Comentó que algunos problemas técnicos y de materiales hicieron que se interrumpieran los trabajos del puente que, fue una de las exigencias de los que viven en la colonia Juárez o en la parte poniente del municipio, puesto que a la primera creciente del río, quedan incomunicados de la zona centro y es un calvario regresar a un sitio de la zona centro.

Refirió que la terminación de la obra será antes de que termine el 2025, aunque el plazo oficial podría ser hasta marzo de 2026.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jóvenes deberán cumplir con el servicio militar
Jóvenes deberán cumplir con el servicio militar

Jóvenes deberán cumplir con el servicio militar

SLP

Redacción

Inician proyecto piscícola en el Cbta 120
Inician proyecto piscícola en el Cbta 120

Inician proyecto piscícola en el Cbta 120

SLP

Carmen Hernández

Producirán peces y cultivarán hortalizas

Verifican los juegos mecánicos de la feria
Verifican los juegos mecánicos de la feria

Verifican los juegos mecánicos de la feria

SLP

Carmen Hernández

También son revisadas las instalaciones de negocios de venta de alimentos

Establecen las estrategias por temporada gélida
Establecen las estrategias por temporada gélida

Establecen las estrategias por temporada gélida

SLP

Jesús Vázquez

Corporaciones de emergencia se coordinarán para brindar apoyo