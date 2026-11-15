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Realiza Anel Coronado foro de mujeres

Analistas lo llaman el bautizo político para 2027

Por Redacción

Noviembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Realiza Anel Coronado foro de mujeres
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      CIUDAD VALLES.- Anel Coronado Aguilar, quien actualmente es Tesorera del Ayuntamiento de Valles organizó un foro de mujeres llamado "El Poder de Nuestra Voz", con el que algunos analistas refieren que se "bautizó" políticamente para este 2027.

      Desde hace meses, incluso de boca del mismo alcalde David Medina Salazar, ha habido referencias a Coronado Aguilar como una posibilidad política para buscar una candidatura a la alcaldía y, aunque no ha habido información directa sobre las intenciones de la tesorera de Valles durante el trienio de Socorro Herrera Orta (2009-2012) y los dos recientes de Medina Salazar, el foro de la tarde del viernes, en el salón Tamajib, que Anel Coronado organizó se tituló: "El poder de nuestra voz; voces que inspiran, mujeres que transforman".

      El recinto estuvo lleno y, además la contadora estuvo cuerpeada por la presidenta de la Canirac, Irma Laura Chávez y la representante de Voz y Dignidad por los Nuestros, colectivo de madres buscadoras, Edith Pérez Rodríguez, así como también la regidora Guadalupe Mendiola Acosta. Los mensajes de las participantes, incluida Coronado Aguilar versaron sobre el poderío femenino y la importancia social de la mujer, tendiendo la temática hacia el poder.

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