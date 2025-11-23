logo pulso
Realizan foro de riesgos psicosociales

Dirigido a padres de familia

Por Jesús Vázquez

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Realizan foro de riesgos psicosociales

Matehuala.- El Comité Municipal de Salud Mental y Adicciones (COMSA), llevó a cabo el foro para padres de familia “Prevención del riesgo psicosocial en adolescentes”, realizado en las instalaciones del Centro Cultural Municipal, con la asistencia de padres de familia y docentes.

El evento fue encabezado por la Regidora de Salud, Adela Rojas Mendoza, quien destacó la importancia de reforzar el acompañamiento familiar y promover estrategias de prevención que contribuyan al bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes.

Tuvo como propósito brindar información, herramientas y orientación especializada para que las familias puedan identificar factores de riesgo, atender señales de alerta y fortalecer entornos protectores en el hogar. 

Entre los temas abordados se incluyeron: Trastornos del espectro autista, prevención de adicciones, prevención del suicidio, el deporte como factor protector, establecimiento de reglas y límites en el hogar, normativas de tránsito para conductores menores de edad

Las ponencias fueron impartidas por especialistas del sector salud, personal del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA).

