Realizan Jubileo de los Jóvenes

Por Jesús Vázquez

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
MATEHUALA.- Se llevó a cabo el Jubileo de los Jóvenes en la Casa de Pastoral, donde hubo una excelente participación; en este evento se ofrecieron charlas de formación juvenil así como varias dinámicas.

Al jubileo acudieron jóvenes de a distintos grupos católicos, quienes estuvieron participando en las diferentes actividades que se llevaron cabo, donde hubo pláticas que tienen la finalidad de acercarlos a Dios, pero también a enseñarles valores y guiarlos por el camino del bien y alejarlos de las adicciones y de la delincuencia.

Este tipo de eventos los está llevando a cabo la Iglesia no sólo para los jóvenes que tengan la vocación de ser sacerdotes, sino también para los jóvenes que planeen casarse, dedicarse a una vida profesional, pero que hagan lo que hagan lo realicen con bien sin hacerle daño a nadie y sobre todo cuando puedan ayude al prójimo, haciendo caso a las palabras de Dios.

