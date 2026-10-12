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Realizan razzia de perros callejeros

Las mascotas son enviadas a un albergue temporal

Por Jesús Vázquez

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Realizan razzia de perros callejeros
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      Matehuala.- La Coordinación de Protección Civil de Matehuala lleva a cabo acciones de localización, esterilización y resguardo temporal de perros en situación de calle o abandono en diferentes sectores de la ciudad, con la finalidad de contribuir al control de la población canina y promover un manejo responsable de estos animales.

      Como parte de estas labores, los canes son trasladados para recibir atención veterinaria y ser sometidos a procedimientos de esterilización, posteriormente permanecen en el albergue temporal, donde reciben los cuidados necesarios durante su recuperación. 

      Una vez que los animales se encuentran recuperados, son liberados nuevamente en su entorno, como parte de la estrategia para evitar la reproducción descontrolada y reducir el crecimiento de la población canina en las calles.

      Estas acciones buscan atender la presencia de perros en situación de abandono en distintos puntos de la ciudad, además de contribuir a su bienestar mediante la atención y los cuidados posteriores a la cirugía.

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      Con estos trabajos, se busca fomentar una convivencia responsable entre la población y los animales, así como generar mejores condiciones para el control de los perros en situación de calle en Matehuala. Por otra parte, asociaciones sociales que se dedican a cuidar y proteger a los peros han manifestado que falta mucho la adopción canina.

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