Realizan simulacro de incendio en empresa

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Matehuala.- Se llevó a cabo un simulacro de incendio en la planta de obleas de Productos Medellín, empresa ubicada en la calle Prolongación Chiapas, donde participaron elementos de la Policía y Tránsito Municipal, así como integrantes del Cuerpo de Bomberos, se brindaron herramientas para actuar ante una contingencia de este tipo.

Los hechos se realizaron en la planta de obleas de Productos Medellín, ubicada en la colonia Lagunita, donde se realizó un simulacro de un incendio, durante la contingencia, se llevó a cabo la evacuación de todos los trabajadores de manera segura, quienes fueron trasladados a un punto de reunión, los empleados actuaron de manera adecuada y, afortunadamente, no se registró ningún incidente.

Posteriormente, arribaron elementos de las corporaciones policiacas, así como integrantes del Cuerpo de Bomberos, quienes ingresaron a las instalaciones para hacer el control y combate del incendio.

Luego efectuaron una inspección por las instalaciones de la planta de obleas para verificar las condiciones de seguridad, se felicitó a los trabajadores y directivos de la empresa que evacuaron el lugar sin riesgo alguno.

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Este tipo de simulacros permite evaluar la capacidad de respuesta de los trabajadores ante una emergencia y reforzar las medidas de prevención para proteger la integridad de quienes laboran en la empresa.