Realizan simulacro de incendio en empresa

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Matehuala.- Bomberos acudieron a la empresa Nemisa, en Villa de la Paz, donde llevaron a cabo un simulacro de incendio, el cual resultó bien, pues evacuaron a todos los trabajadores de la empresa en tiempo y forma, sin ningún problema.

De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa de Bomberos de Matehuala, les hablaron para participar en un simulacro en la empresa Nemisa, Negociación Minera de Santa María de la Paz, por lo que atendieron al llamado y participaron en este simulacro de incendio, esto con la finalidad de que los trabajadores sepan cómo actuar si llegara a ocurrir una emergencia real.

La empresa Nemisa sonó su alarma como si ocurriera un incendio y trabajadores especializados empezaron a evacuar a los compañeros de una manera segura hasta llevarlos a un punto de reunión, donde la idea era obedecer las reglas, como no empujar y no correr mientras se llevaba a cabo el simulacro, y todos los trabajadores llegaron de una manera segura al punto de reunión.

Los Bomberos de Matehuala hicieron un excelente tiempo hasta llegar a la empresa minera del municipio de Villa de la Paz, donde, al llegar, hicieron un simulacro y revisaron todas las áreas del lugar para verificar que todo estuviera bien. Este tipo de actividades las hacen en las empresas para que cuando en verdad ocurra un accidente se pueda evitar una tragedia y sepan cómo actuar los trabajadores.

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