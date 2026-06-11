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Reclaman madres transparencia en la Escuela es Nuestra

Los fondos los manejaba directora, que fue corrida hace unas semanas

Por Redacción

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Reclaman madres transparencia en la Escuela es Nuestra
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      CIUDAD VALLES.- Madres de familia de la primaria Salvador Varela Reséndiz se quejaron de falta de transparencia en el manejo de los recursos que, en este caso estaban a cargo de la directora dada de baja hace unas semanas. 

      Por un lado, las madres de varios grupos de esa escuela quieren saber qué ocurrió con la gestión que comenzaron con el Gobernador para contar con aires acondicionados, ya que solamente la dirección, pero ningún aula, tienen ese beneficio. 

      Por otro lado, refirieron que no hay rendición de cuentas del Comité de la Escuela es Nuestra ni del dinero de las aportaciones de los papás, porque tanto el Comité como la Asociación de Padres de Familia permitieron que las gestiones y el manejo de los recursos quedaran en manos de la directora Maritza Montaño Argüelles, quien hace un par de semanas fue relevada, sin que hubiera ninguna exposición que transparentara el estado de las cuentas. 

      Lo que están buscando es saber lo que se hizo con los 600 mil pesos de la Escuela es Nuestra y con las aportaciones y el dinero de las ventas que hacen en el interior de la primaria.

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