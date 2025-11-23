Recupera policía auto con reporte de robo
San Ciro de Acosta.- Elementos de Seguridad Pública Municipal recuperan un vehículo con reporte de robo en el municipio de Lagunillas, que fue abandonado en la carretera 69 rumbo a la comunidad El Quelital.
Zimry Hernández director de Seguridad Pública Municipal de San Ciro de Acosta, dio a conocer que en patrullajes que llevan a cabo en los límites de San Ciro de Acosta con el municipio vecino de Lagunillas, detectaron que se encontraba un vehículo estacionado sobre la carretera 69, y que nadie estaba en su interior.
Al revisar en el sistema de emergencia del 911, se confirmó que el vehículo tenía reporte de robo del pasado 7 de noviembre del presente año en el municipio vecino de Lagunillas y que contaba con un mandamiento judicial del 26 de abril.
Por lo que la unidad fue retenida y puesta a disposición de la Fiscalía del Estado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Desertan instructores comunitarios del Conafe
Carmen Hernández
Algunos han obtenido una plaza en la docencia educativa