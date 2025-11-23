logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Recupera policía auto con reporte de robo

Por Carmen Hernández

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Recupera policía auto con reporte de robo

San Ciro de Acosta.- Elementos de Seguridad Pública Municipal recuperan un vehículo con reporte de robo en el municipio de Lagunillas, que fue abandonado en la carretera 69 rumbo a la comunidad El Quelital.

Zimry Hernández director de Seguridad Pública Municipal de San Ciro de Acosta, dio a conocer que en patrullajes que llevan a cabo en los límites de San Ciro de Acosta con el municipio vecino de Lagunillas, detectaron que se encontraba un vehículo estacionado sobre la carretera 69, y que nadie estaba en su interior. 

Al revisar en el sistema de emergencia del 911, se confirmó que el vehículo tenía reporte de robo del pasado 7 de noviembre del presente año en el municipio vecino de Lagunillas y que contaba con un mandamiento judicial del 26 de abril. 

Por lo que la unidad fue retenida y puesta a disposición de la Fiscalía del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo
Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

SLP

Redacción

Instalan módulo del INE en la Feria
Instalan módulo del INE en la Feria

Instalan módulo del INE en la Feria

SLP

Carmen Hernández

Desertan instructores comunitarios del Conafe
Desertan instructores comunitarios del Conafe

Desertan instructores comunitarios del Conafe

SLP

Carmen Hernández

Algunos han obtenido una plaza en la docencia educativa

Lanza bomberos un SOS a la población
Lanza bomberos un SOS a la población

Lanza bomberos un SOS a la población

SLP

Jesús Vázquez

Enfrentan problemas por falta de recursos