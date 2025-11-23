Recupera policía auto con reporte de robo

San Ciro de Acosta.- Elementos de Seguridad Pública Municipal recuperan un vehículo con reporte de robo en el municipio de Lagunillas, que fue abandonado en la carretera 69 rumbo a la comunidad El Quelital.

Zimry Hernández director de Seguridad Pública Municipal de San Ciro de Acosta, dio a conocer que en patrullajes que llevan a cabo en los límites de San Ciro de Acosta con el municipio vecino de Lagunillas, detectaron que se encontraba un vehículo estacionado sobre la carretera 69, y que nadie estaba en su interior.

Al revisar en el sistema de emergencia del 911, se confirmó que el vehículo tenía reporte de robo del pasado 7 de noviembre del presente año en el municipio vecino de Lagunillas y que contaba con un mandamiento judicial del 26 de abril.

Por lo que la unidad fue retenida y puesta a disposición de la Fiscalía del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí