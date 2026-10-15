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Recuperan policías una moto con reporte de robo

Por Carmen Hernández

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Recuperan policías una moto con reporte de robo
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      Ciudad Fernández.- Elementos de Seguridad Pública Municipal recuperan motocicleta con reporte de robo que estaba abandonada en un terreno baldío, la cual fue llevada a las oficinas. 

      Oficiales realizaban un recorrido de vigilancia en diversos sectores de la ciudad, por lo que al transitar por la calle Emiliano Zapata, en un terreno baldío localizaron una motocicleta color rojo con negro, la cual estaba desvalijada, además de que nadie se hacía responsable de la unidad motriz, luego de indagar entre los vecinos del citado sector. 

      Por lo que los agentes realizaron una consulta al C3, donde se confirmó que tenía reporte de robo la unidad motriz, por lo que fue trasladada en una grúa. 

      La unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público, quien definirá lo consecuente, ya que se llamará al propietario para que pueda identificarla y darle el seguimiento para que pueda ser recuperada.

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