Reducen desfogue de presa Zimapán

Por Redacción

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Reducen desfogue de presa Zimapán

CIUDAD VALLES.- Los operarios de Zimapán pensaban desfogar mucha más agua, cuestión que hubiera sido todavía más catastrófica, de acuerdo con datos de Darío Fernando González Castillo, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí.

El plan inicial de la Conagua nacional y de la Comisión Federal de Electricidad era el de comenzar a desfogar 500 mil litros por segundo del embalse ubicado entre Querétaro e Hidalgo.

No obstante, González Castillo dijo que hubo una gestión para que se liberara un 28 por ciento menos de esa cantidad, -360 mil litros por segundo-, y aún con la reducción hubo una creciente que hizo rebasar el nivel del Moctezuma cuatro metros a su escala crítica (15.61 metros) y dejó totalmente aisladas a comunidades e inundadas grandes extensiones de San Vicente, Tanquián y Tamazunchale.

