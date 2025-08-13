logo pulso
Refuerzan seguridad en varias escuelas

Como parte del Operativo Verano Seguro

Por Carmen Hernández

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Refuerzan seguridad en varias escuelas

Ciudad Fernández.- En reunión de Consejo de Seguridad Pública Municipal se acordó reforzar la vigilancia en parajes turísticos y en instituciones educativas. 

Los jefes policíacos dieron a conocer que se continúa con un Operativo Verano Seguro en el municipio, se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Guardia Civil del Estado, se mantienen recorridos permanentes para cuidar a la ciudadanía. 

‘No se han detectado robos a escuelas, en este periodo vacacional, se dijo durante la reunión, pero que pese a ello se reforzará la vigilancia.

Recordaron que luego del fatal accidente en la calle Moctezuma y Canal Media Luna, donde un menor encendió una camioneta y una mujer murió atropellada, se aumentan los patrullajes en los parajes turísticos, por lo que se les recomienda a turistas evitar visitar estos lugares durante la noche.

Las autoridades explicaron que el mes pasado se realizaron 31 coberturas de eventos civiles, deportivos y religiosos.

Así como 798 kilómetros de recorridos en vigilancia en la Ribera, Plan de Arriba, El Cañón y El Refugio, entre otras acciones de seguridad.

Así mismo fueron detenidas 86 personas, 77 por faltas administrativas y 9 por delitos del fuero común.

