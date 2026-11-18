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CIUDAD VALLES.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal reportó saldo blanco durante el Buen Fin, sin estafadores ni "paqueros", por primera vez en años.

El director de la Policía Municipal, José Juan Herrera Sierra dijo que tras recibir la instrucción del alcalde David Medina Salazar mandó hacer rondines en la zona centro y en los comercios alrededor de la ciudad donde se registró más afluencia de compradores, así como en empresas bancarias y cajeros y, contrario a otros años, no tuvieron registro de incidentes como pacazos (engaños a las afueras de bancos o cajeros en los que cambian

cheques falsos o supuesto dinero por el efectivo del incauto) o robos flagrantes en las áreas de mayor actividad.

La temporada de consumo siguió hasta este martes y después del mes de noviembre, continuará, por lo que el comisario refirió que mantendrá la vigilancia en zonas donde haya mayor registro de consumo.

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