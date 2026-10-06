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Rescatan bomberos una comadreja

Por Redacción

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan bomberos una comadreja
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      Matehuala.- Bomberos acudieron a la colonia Providencia donde les solicitaron apoyo para capturar a una comadreja que se encontraba en el interior de un domicilio, la cual luego de ser atrapada fue resguardada.

      De acuerdo con la información proporcionada por la base operativa, se solicitó su apoyo para el control de una comadreja que se encontraba en el interior de un domicilio ubicado en la calle Salesianos, en el fraccionamiento Providencia, por lo que acudieron en una unidad para brindar el auxilio.

      Al llegar al lugar, los propietarios de la casa permitieron el acceso a los bomberos, quienes comenzaron la búsqueda de la comadreja, luego de localizarla lograron capturarla y colocarla en una jaula, el animal quedó bajo resguardo, ya que se trata de una especie protegida.

      Por otra parte, también se les pidió apoyo para atrapar a una perrita que se encuentra en situación de calle, con la finalidad de llevarla a esterilizar en las campañas que se llevan a cabo, para evitar que siga creciendo el índice de perros callejeros en la ciudad, cabe hacer mención que se han incrementado los servicios a estas corporaciones en rescates de animales pue en el mes de septiembre ocuparon el segundo lugar en servicios.

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