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Retira PC peligrosos panales de abejas

Se encontraban en el parque Alameda

Por Jesús Vázquez

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Retira PC peligrosos panales de abejas
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      Cedral.- El Parque Alameda permaneció cerrado durante algunas horas mientras elementos de Protección Civil realizaban labores para retirar unos peligrosos panales de abejas que se encontraban en el lugar, ya que representaban un riesgo para la ciudadanía.

      Ciudadanos habían reportado que había una gran cantidad de abejas en la zona y que incluso algunas personas ya habían sido atacadas. 

      Ante esta situación, elementos de Protección Civil comenzaron a trabajar para retirar los panales y evitar que ocurriera una tragedia.

      Esta medida se tomó con el objetivo de salvaguardar la integridad física de las y los visitantes, ya que muchas personas son alérgicas a las picaduras de abeja y había una gran cantidad de insectos en esta área. 

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      Para poder realizar las labores, los elementos de Protección Civil acordonaron la zona para evitar que las personas se acercaran mientras trabajaban. Asimismo, utilizaron trajes especiales para retirar los panales de manera segura.

      Las autoridades actuaron antes de que ocurriera una tragedia, pues los niños suelen jugar en este parque y alguna travesura pudo haber provocado que las abejas atacaran a las personas. 

      Además, muchas familias acostumbran acudir a caminar y convivir en este sitio, sobre todo durante la temporada de calor, cuando buscan un lugar para refrescarse.

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