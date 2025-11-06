Rifa Caritas una moto

RIOVERDE .- Caritas Parroquial realiza la rifa de una motocicleta y lo que se recaude será destinado para pagar el techado del albergue donde se brinda atención a personas vulnerables.

Dolores Reynaga voluntaria de Carita Parroquial, dio a conocer que se continúa trabajando para reunir recursos para el techado del albergue que se ubica en la calle Juárez, donde se ofrecer atención a personas de escasos recursos.

Es por ello que se tienen a la venta los boletos para la rifa de una motocicleta, el costo del boleto será de 100 pesos, el ganador será quien tenga el boleto que coincida con el boleto premiado de la Lotería Nacional del sorteo de diciembre.

Puntualizó Dolores Reynaga que se adeuda la cantidad de 409 mil pesos para el techado del albergue para los más necesitados y no tienen recursos ni apoyo de nadie para poder solventar este pago.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí