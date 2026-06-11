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Riña campal entre alumnos del Conalep

Directivos de la institución tuvieron que pedir apoyo a la Policía Municipal

Por Redacción

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Riña campal entre alumnos del Conalep
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      Matehuala.- Se registra riña campal entre estudiantes del Conalep de Matehuala que no pudo ser controlada por los maestros de la institución que tuvieron que pedir apoyo a la policía, que controló la trifulca quedando 15 estudiantes detenidos.

      Los hechos iniciaron cuando un grupo de estudiantes empezaron a discutir y de las palabras se fueron a los golpes. 

      Los profesores, al escuchar ruido y ver lo que ocurría, trataron de apartar a los estudiantes; sin embargo, eran muchos e inclusive agredían a los profesores, que no podían controlarlos. 

      Ante esta situación solicitaron el apoyo de la Policía Municipal.

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      A la institución llegaron varias unidades de la Policía Municipal y los agentes empezaron a separar a los estudiantes, los subieron a varias patrullas para tranquilizarlos y luego los trasladaron a las instalaciones de la corporación. 

      Hasta el momento la institución no ha dado información alguna sobre lo ocurrido; sin embargo, en redes sociales se encuentran circulando los videos de la pelea entre varios estudiantes.

      Padres de familia están preocupados ante lo ocurrido, han mencionado que este hecho demuestra que en la actualidad los jóvenes ya no respetan a los maestros como antes.

      Se desconoce en que terminó el hecho de violencia y las condiciones de los estudiantes detenidos.

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