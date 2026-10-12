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Se abre socavón en la calle Independencia

Por Jesús Vázquez

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Se abre socavón en la calle Independencia
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      Matehuala.- Aparece otro socavón ahora en la calle Independencia, entre Abasolo y Terán, piden a la población pasar con precaución por esta zona para evitar algún accidente, asimismo, los vecinos ya colocaron un cono para que la gente que va manejando un vehículo desde lejos vea este hoyo, al parecer se hizo por las fugas de agua.

      Los vecinos de la calle Independencia reportaron que, en esta arteria ya mencionada, entre Terán y Abasolo de la zona centro de la ciudad, apareció un socavón nuevamente, el cual se formó por una fuga de agua, es un hoyo enorme que se está abriendo más, por lo que esperan que los trabajadores de Servicios de Agua Potable acudan lo más pronto posible a reparar este problema antes de que ocurra algún accidente.

      Cabe hacer mención que la calle de Independencia es muy transitada por cientos de vehículos, inclusive los domingos, ya que queda camino a la pulga, a la iglesia de San Francisco de Asís, y entre semana queda camino a la Secundaria Ángel Veral y la Flavio C. Sifuentes, entre otras instituciones educativas.

      En la ciudad ya se están surgiendo socavones en distintos sectores y es un problema, esto debido a las tuberías antiguas de agua, y se están rompiendo, provocando fugas de agua, por lo que es necesario que se cambie al menos toda la tubería de agua del centro de la ciudad.

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