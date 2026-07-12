Se acumuló el trabajo a Protección Civil en junio

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Matehuala.- La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que durante el mes de junio atendió un total de 327 servicios en la cabecera municipal y comunidades rurales, siendo el área veterinaria la que registró el mayor número de atenciones con un total de 201 servicios, principalmente relacionados con campañas de esterilización de mascotas.

Durante junio de 2026, la corporación de Protección Civil brindó atención a la ciudadanía a través de diversas acciones enfocadas en la prevención, la atención de emergencias y el bienestar de la población, consolidando los servicios prestados durante este periodo.

Entre las acciones realizadas destacan 201 servicios en el área de Veterinaria, 36 atenciones a pacientes clínicos, 31 accidentes vehiculares atendidos y 17 servicios relacionados con atención de traumatismos.

Asimismo, se efectuaron 24 trámites administrativos, seis traslados foráneos y seis capacitaciones, beneficiando a un total de 191 personas, de igual manera, se implementaron tres dispositivos de seguridad y prevención, se participó en un simulacro y se atendió un incendio registrado en una casa hogar.

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Además, personal de Protección Civil llevó a cabo un rescate vehicular derivado de incidencias climatológicas, reafirmando su compromiso de brindar atención oportuna a la población ante cualquier situación de emergencia.