logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Fotogalería

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Se acumuló el trabajo a Protección Civil en junio

Por Jesús Vázquez

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Se acumuló el trabajo a Protección Civil en junio
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que durante el mes de junio atendió un total de 327 servicios en la cabecera municipal y comunidades rurales, siendo el área veterinaria la que registró el mayor número de atenciones con un total de 201 servicios, principalmente relacionados con campañas de esterilización de mascotas.

      Durante junio de 2026, la corporación de Protección Civil brindó atención a la ciudadanía a través de diversas acciones enfocadas en la prevención, la atención de emergencias y el bienestar de la población, consolidando los servicios prestados durante este periodo.

      Entre las acciones realizadas destacan 201 servicios en el área de Veterinaria, 36 atenciones a pacientes clínicos, 31 accidentes vehiculares atendidos y 17 servicios relacionados con atención de traumatismos.

      Asimismo, se efectuaron 24 trámites administrativos, seis traslados foráneos y seis capacitaciones, beneficiando a un total de 191 personas, de igual manera, se implementaron tres dispositivos de seguridad y prevención, se participó en un simulacro y se atendió un incendio registrado en una casa hogar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además, personal de Protección Civil llevó a cabo un rescate vehicular derivado de incidencias climatológicas, reafirmando su compromiso de brindar atención oportuna a la población ante cualquier situación de emergencia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Camino Viejo a La Paz, intransitable
      Camino Viejo a La Paz, intransitable

      Camino Viejo a La Paz, intransitable

      SLP

      Jesús Vázquez

      Cierran las cascadas de Tamul por lluvias
      Cierran las cascadas de Tamul por lluvias

      Cierran las cascadas de Tamul por lluvias

      SLP

      Redacción

      Continúan precipitaciones y cuerpos de agua están a su máxima capacidad

      Inician festejos de Virgen del Carmen
      Inician festejos de Virgen del Carmen

      Inician festejos de Virgen del Carmen

      SLP

      Jesús Vázquez

      Habrá peregrinaciones, rosarios y misas

      Grecia Marisol, en evento Embajadora de Fenapo
      Grecia Marisol, en evento Embajadora de Fenapo

      Grecia Marisol, en evento Embajadora de Fenapo

      SLP

      Carmen Hernández

      Habrá una etapa preliminar que se celebrará este sábado en Xilitla