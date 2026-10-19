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Se corona Ramsés en artes marciales

Por Carmen Hernández

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Se corona Ramsés en artes marciales
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      RIOVERDE.- El pequeño Ramsés Serrato participó en la competencia nacional de artes marciales celebrada en Monterrey, Nuevo León, resultó campeón en GI y No-GI. 

      Ramsés un deportista de 8 años de edad desde temprana edad práctica las artes marciales, acompañado de su entrenador se trasladó a la ciudad de Monterey, para participar en la competencia nacional de artes marciales en la Arena Cinetermex en el citado estado del norte de la república.

      En la competencia de Jiu-Jitsu brasileño, resultó campeón, derrotando a sus rivales que enfrentó, por su capacidad competitiva en el deporte de las artes marciales. 

      En el evento participaron competidores de diversas escuelas, pero Ramsés con disciplina, trabajo, fue campeón en la categoría GI y No- GI, al vencer a sus contrincantes, demostrando su capacidad en este deporte de las artes marciales.

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      Cabe destacar que el menor es integrante de la Academia Cima MMA, que tiene como entrenadores a Anahí Martínez y Josué Navarro. 

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