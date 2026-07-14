Se desploma rama de enorme árbol

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Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias y vientos que se han estado presentando en la ciudad, cayó una enorme rama de uno de los árboles del Parque Vicente Guerrero, la que no generó daños ni personas lesionadas.

Los hechos se presentaron en el Parque Vicente Guerrero, donde una enorme rama de un árbol del lado de la calle Ignacio Manuel Altamirano, se desplomó, al momento de su caída no pasaban personas por el lugar, por lo que no hubo lesionados; sin embargo, los vecinos reportaron el problema a las autoridades municipales para que se cortara la enorme rama y no obstruyera el paso.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes colocaron cinta amarilla para evitar que las personas pasaran por el lugar, asimismo trabajadores del departamento de Ecología, quienes comenzaron a limpiar el área y a cortar algunas de las ramas del árbol.

Se espera un diagnóstico por parte de los elementos de Protección Civil Municipal para que determinen las condiciones en las que se encuentra el árbol, debido a que es muy antiguo y podría representar un riesgo para la población, así mismo se pide a la población que si ven árboles en riesgo evitar acercarse o refugiarse cuando este lloviendo bajo los arbustos.

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