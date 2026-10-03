Se rompe alcantarilla de transitada calle urbana

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Matehuala.- Una alcantarilla ubicada en la calle Julián de los Reyes se rompió y representa un peligro para los ciudadanos que transitan diariamente por esta zona, por lo que vecinos solicitan que sea rehabilitada lo antes posible para evitar que ocurra algún accidente.

Vecinos de la calle Julián de los Reyes reportaron que una de las alcantarillas de esta arteria, ubicada entre las calles Aramberri y Ángel Veral, la tapa ya no sirve, situación que representa un riesgo para automovilistas y motociclistas.

En las inmediaciones se encuentra una empresa de Sabritas, mientras que justo frente a la alcantarilla se localiza el Panteón Hidalgo y la Escuela Secundaria Francisco Zarco, por lo que existe un constante movimiento de vehículos y peatones en el sector.

De acuerdo con los vecinos, diariamente se registra un importante flujo vehicular en esta zona, especialmente entre la 1:30 y las 2:30 de la tarde, cuando ingresan los estudiantes del turno vespertino de la Escuela Secundaria Francisco Zarco, quienes utilizan una de las puertas de acceso ubicada sobre la calle Julián de los Reyes.

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Ante el riesgo de que algún vehículo o motocicleta caiga en el hoyo, los propios vecinos colocaron algunas piedras alrededor de la alcantarilla para hacerla más visible y advertir a los conductores que transitan por el lugar.