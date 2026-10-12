Simpatizantes de Zumaya se suman a proyecto de Galindo
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RIOVERDE.- Simpatizantes de Gerardo Zumaya se sumaran al proyecto de Enrique Galindo, piden que no se otorgue ningún voto para Morena y Partido del Trabajo (PT).
A través de un grupo de Wattsap se les informó a los seguidores de Gerardo Zumaya, que se retiró del proyecto, no va a contender por ningún partido, está solventando algunos asuntos en México. El equipo está libre de apoyar al partido que "guste", pero el único que tiene la misma mentalidad es Enrique Galindo.
Lo que se busca es poner en alto el nombre del alcalde capitalino, se debe apoyar a la persona, no al partido, dijeron.
Señalaron que es importante no votar por partidos pequeños, el único que puede ganar es el que postule a Enrique Galindo, no dar ningún voto para Morena, Partido del Trabajo o Verde, se les recomienda que las personas decidan a qué movimiento apoyar.
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