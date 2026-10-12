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SLP, quinto estado de la República en la producción de huevo

Por Carmen Hernández

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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SLP, quinto estado de la República en la producción de huevo
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      RIOVERDE.- San Luis Potosí ocupa el quinto lugar a nivel nacional en la producción de huevo, y el municipio de Rioverde produce el 1.21%  de esa producción.

      La directora del Consejo Estatal de Población (Coespo) Mayra Edith Velázquez, señaló que el estado en el 2025 viene a ser el quinto estado de la república en producción el blanquillo con 142 mil 820.88 toneladas.  

      Dentro de esta producción el municipio de Rioverde registra el 1.21%, Matehuala 0.59  y Vanegas registra el 96% de la producción estatal. 

      También se tiene producción en los municipios de Salinas y Tamasopo.

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       El Gobierno del estado cuenta con programas de apoyos de despensa y paquetes de huevo a la ciudadanía en general.

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