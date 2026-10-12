SLP, quinto estado de la República en la producción de huevo

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RIOVERDE.- San Luis Potosí ocupa el quinto lugar a nivel nacional en la producción de huevo, y el municipio de Rioverde produce el 1.21% de esa producción.

La directora del Consejo Estatal de Población (Coespo) Mayra Edith Velázquez, señaló que el estado en el 2025 viene a ser el quinto estado de la república en producción el blanquillo con 142 mil 820.88 toneladas.

Dentro de esta producción el municipio de Rioverde registra el 1.21%, Matehuala 0.59 y Vanegas registra el 96% de la producción estatal.

También se tiene producción en los municipios de Salinas y Tamasopo.

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El Gobierno del estado cuenta con programas de apoyos de despensa y paquetes de huevo a la ciudadanía en general.