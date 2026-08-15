Surge socavón en albergue de Clínica IMSS 14

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Matehuala.- La Coordinación Municipal de Protección Civil atendió de manera oportuna un socavón localizado cerca del acceso principal del albergue de la Clínica IMSS 14, luego de que las lluvias registradas en la región provocaran un proceso de erosión del suelo.

Con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, se utilizó una cámara especializada para realizar una inspección y determinar con mayor precisión las dimensiones de la socavación. Tras la revisión, se estableció que las lluvias favorecieron un proceso de erosión hídrica, ocasionando la pérdida de suelo en el área.

A partir del diagnóstico se realizaron las gestiones necesarias para atender el problema, tomando las medidas correspondientes para evitar afectaciones a la tubería cercana.

Durante jueves y viernes se llevaron a cabo trabajos de relleno y compactación en la zona, mediante la coordinación de diferentes áreas municipales y organismos.

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En estas labores participó SAPSAM, que proporcionó tierra y tepetate para realizar el relleno; la dirección de Obras Públicas aportó la mano de obra necesaria; mientras que la Coordinación Municipal de Protección Civil estuvo a cargo de la evaluación y seguimiento de la situación, por su parte, el Cuerpo de Bomberos colaboró con la inspección especializada de la zona para determinar las condiciones de la socavación.

Con esta intervención se logró evitar que el hundimiento se expandiera y pudiera ocasionar mayores afectaciones en las inmediaciones del albergue.

Protección Civil destacó la importancia de mantener una atención coordinada ante este tipo de situaciones, especialmente durante la temporada de lluvias, con el objetivo de prevenir riesgos y mantener en funcionamiento este espacio utilizado por familias que acompañan a sus seres queridos que reciben atención médica en la Clínica IMSS 14.