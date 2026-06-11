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Suspenden clases en nivel básico

Por Redacción

Junio 11, 2026 03:00 a.m.
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Suspenden clases en nivel básico
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      CIUDAD VALLES.- Por disposición de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, no habrá clases este 11 de junio en las escuelas de nivel básico, por el inicio de la justa mundialista de fútbol. 

      En aras de incentivar la convivencia social, cultural y deportiva, así como para que nadie se pierda la Ceremonia Inaugural del Mundial de Fútbol de México-Estados Unidos-Canadá se suspenderán este jueves 11 de junio todas las actividades escolares y administrativas en la entidad. 

      La ceremonia inaugural será desde las 11 de la mañana, mientras que el partido inicial del evento deportivo más grande del mundo entre los seleccionados de México y Sudáfrica será a la una de la tarde.

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