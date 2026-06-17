Tasa de desempleo sube en Matehuala

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MATEHUALA.- La falta de oportunidades laborales se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los habitantes de Matehuala, quienes enfrentan diariamente los efectos de una economía estancada y la limitada presencia de nuevas inversiones en la región.

Durante los últimos años, los índices de desempleo han ido en aumento, obligando a muchas familias a buscar alternativas fuera del municipio o incluso del estado. Jóvenes egresados de universidades locales, así como trabajadores con experiencia, expresan frustración por no encontrar empleo acorde a su perfil o con salarios dignos.

"Tenemos ganas de trabajar, pero simplemente no hay dónde. Las pocas vacantes que hay ofrecen sueldos muy bajos o condiciones poco estables", comenta Javier Gutiérrez, un joven de 27 años que lleva más de seis meses buscando empleo formal, y a pesar de tener una carrera profesional no ha encontrado trabajo. A pesar de los anuncios ocasionales de proyectos económicos, muchos de ellos no se concretan o generan muy pocas plazas. La falta de apoyos a emprendedores, la inseguridad y la insuficiente infraestructura también son factores que alejan a posibles inversionistas.

El desempleo en Matehuala se ha vuelto un verdadero problema y más con el cierre de fábricas como Mate México, la fábrica de Arneses, dejando a cientos de camelenses desempleados que hasta la fecha no han podido encontrar un empleo, y otros optaron por irse de la ciudad en busca de mejores oportunidades.

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