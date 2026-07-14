logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Fotogalería

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Terreno de La Peña, propiedad del Ayuntamiento

El predio será usado para el programa de vivienda Tu casa, tu apoyo

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
A
Terreno de La Peña, propiedad del Ayuntamiento
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TAMPAMOLÓN.- La restitución a los ocupantes del predio La Peña fue a una familia, no a 100 como se ha dicho, refirió el Gobierno de Silvia Medina Burgaña, quien argumenta que ese lugar es una donación dada al Ayuntamiento.

      Este lunes a mediodía, el Gobierno municipal, representado por la alcaldesa Silvia Medina Burgaña, la secretaria del Ayuntamiento, Elizabeth Hernández Santos y la Síndico, Febe Sarahy Hernández Erasmo comparecieron ante los medios de comunicación para dar a conocer el caso de La Peña, el predio de donde fueron desalojados presuntos ocupantes hace unas semanas. 

      Febe Sarahy explicó que el predio de La Peña consta de 10 hectáreas, que pertenece al Ayuntamiento debido a una donación hecha por Alfredo Gómez Zapata y la intención es ocuparlo para el programa "Tu casa, tu apoyo". 

      La abogada del Ayuntamiento dijo que en La Peña viven solamente siete personas, que pertenecen a dos familias y a ellos se les ha propuesto beneficiarlos con una vivienda cuando llegue el programa de vivienda. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los que fueron desalojados hace semanas son vecinos de una colonia del mismo nombre, quienes habían entrado al predio el 8 de marzo pasado y quienes comenzaron a cercar y construir en el lugar, pero que no han sido habitantes de ese lugar. 

      El 7 de julio, un Tribunal Colegiado concedió una suspensión provisional sobre el acto de desalojo a las dos familias, sin embargo, el Gobierno esperará por la resolución definitiva.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Video | Despiden a cuatro policías tras agresión a sacerdote
      Video | Despiden a cuatro policías tras agresión a sacerdote

      Video | Despiden a cuatro policías tras agresión a sacerdote

      SLP

      Pulso Online

      El alcalde de Villa de la Paz ofreció una disculpa pública al padre Israel Salinas Torres

      Diócesis denuncia agresión policial contra sacerdote
      Diócesis denuncia agresión policial contra sacerdote

      Diócesis denuncia agresión policial contra sacerdote

      SLP

      Pulso Online

      Israel Salinas Torres habría sido golpeado y rociado con gas lacrimógeno en Villa de la Paz

      Estudiantes exponen la danza folclórica
      Estudiantes exponen la danza folclórica

      Estudiantes exponen la danza folclórica

      SLP

      Redacción

      Bomberos retiran enjambre de abejas
      Bomberos retiran enjambre de abejas

      Bomberos retiran enjambre de abejas

      SLP

      Redacción