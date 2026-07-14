Terreno de La Peña, propiedad del Ayuntamiento

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TAMPAMOLÓN.- La restitución a los ocupantes del predio La Peña fue a una familia, no a 100 como se ha dicho, refirió el Gobierno de Silvia Medina Burgaña, quien argumenta que ese lugar es una donación dada al Ayuntamiento.

Este lunes a mediodía, el Gobierno municipal, representado por la alcaldesa Silvia Medina Burgaña, la secretaria del Ayuntamiento, Elizabeth Hernández Santos y la Síndico, Febe Sarahy Hernández Erasmo comparecieron ante los medios de comunicación para dar a conocer el caso de La Peña, el predio de donde fueron desalojados presuntos ocupantes hace unas semanas.

Febe Sarahy explicó que el predio de La Peña consta de 10 hectáreas, que pertenece al Ayuntamiento debido a una donación hecha por Alfredo Gómez Zapata y la intención es ocuparlo para el programa "Tu casa, tu apoyo".

La abogada del Ayuntamiento dijo que en La Peña viven solamente siete personas, que pertenecen a dos familias y a ellos se les ha propuesto beneficiarlos con una vivienda cuando llegue el programa de vivienda.

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Los que fueron desalojados hace semanas son vecinos de una colonia del mismo nombre, quienes habían entrado al predio el 8 de marzo pasado y quienes comenzaron a cercar y construir en el lugar, pero que no han sido habitantes de ese lugar.

El 7 de julio, un Tribunal Colegiado concedió una suspensión provisional sobre el acto de desalojo a las dos familias, sin embargo, el Gobierno esperará por la resolución definitiva.