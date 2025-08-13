logo pulso
Tesorera, sin diseñar corrida financiera para pagar laudo

Mientras la deuda se incrementa cada día más

Por Miguel Barragán

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Tesorera, sin diseñar corrida financiera para pagar laudo

CIUDAD VALLES.- Casi dos semanas después, el Cabildo todavía no informa a la Tesorera Anel Coronado Aguilar los detalles económicos del laudo de 27 millones de pesos para que ella pueda diseñar una corrida financiera.

Hace un par de meses el síndico municipal, Víctor Manuel Palomares dio a conocer que el Ayuntamiento había perdido un laudo de 27 millones de pesos contra siete trabajadores que fueron despedidos en el año 2000 de manera injustificada.

El 31 de julio, el Cabildo decidió que la contadora Anel Coronado debía diseñar una corrida financiera (estrategia de pago de deudas, cuando hay falta de liquidez), porque el compromiso es ineludible.

Pues hasta este 12 de agosto no le han entregado el expediente de los laudos, los montos oficiales a pagar para que la tesorera diseñe tal corrida.

Dijo que no se puede tomar dinero etiquetado y que de lo único que se puede valer el Gobierno es de ingresos propios que ascienden a cinco o seis millones de pesos al mes.

