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Todo listo para el Festival del Elote

Por Carmen Hernández

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Todo listo para el Festival del Elote
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      VILLA JUÁREZ.- Todo listo para el Festival del Elote que se realizará el próximo 19 de julio, donde se llevará a cabo un concurso y se premiará al más tragón.  

      Las autoridades municipales dieron a conocer que todo está listo para el Festival, que se efectuará a las 6 de la tarde, el próximo 19 de julio en la plaza principal.   

      Se tiene programado el tradicional concurso del Más tragón, los participantes que consuman más de 10 elotes en el menor tiempo, podrán llevarse la cantidad de 3 mil pesos, pero en caso de que los participantes rompan el récord del tiempo, podrá llevarse 500 pesos. 

      Es por ello que se invita a la población en general, para que acuda al evento y se divierta en familia, donde gozarán también con el consumo de un elote preparado de diversas maneras.

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