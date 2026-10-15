Todo listo para la Caravana del Migrante 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SAN CIRO DE ACOSTA.- Todo listo para la Caravana del Migrante que se desarrollará este 20 de diciembre por el retorno de migrantes que vienen a pasar las fiestas navideñas y de fin de año con sus familiares.

El municipio de San Ciro de Acosta, fue sede de la reunión de coordinación para la Caravana del Migrante, en el evento estuvieron presentes los alcaldes Luis Carlos Pereyra Govea, de Cerritos Ruth Castillo Montelongo, de Cárdenas Edgar Miguel Hernández Aguilar, de Rioverde Luis Arredonde de la Oficina de Enlace de Rioverde y el director de Turismo Fernando Tenorio Govea, entre otros.

Se dio a conocer que la Caravana saldrá este próximo 20 de diciembre, partiendo de Brownsville, Texas.

Se espera la participación de 1,500 vehículos la finalidad es que los paisanos no sean extorsionados, que lleguen sanos y salvos a su comunidad que los vio nacer para disfrutar las fiestas decembrinas en familia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí