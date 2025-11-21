logo pulso
Retiran primeros objetos del San José

Por EFE

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Retiran primeros objetos del San José

Bogotá, Col.- Diez años después del hallazgo del pecio del galeón español San José, una expedición científica del Gobierno colombiano retiró los primeros cinco objetos y fragmentos del navío que reposa en el mar Caribe, a unos 600 metros de profundidad, cerca de Cartagena de Indias, informó este jueves el Ministerio de las Culturas.

La operación se llevó a cabo entre los pasados 16 y 18 de noviembre y entre los objetos extraídos del San José, que fue construido en 1698 en Guipúzcoa (España), está un cañón en el que, en las fotografías divulgadas por la Presidencia colombiana, se alcanza a leer la palabra “Sevilla”, ciudad en la que funcionó desde 1565 la Real Fábrica de Artillería.

“Las piezas recolectadas a bordo de buques de la Armada de Colombia fueron un cañón, una taza de porcelana y tres macuquinas (monedas), así como dos fragmentos de porcelana y restos de sedimento asociados a estos objetos”, señaló el Ministerio en un comunicado.

El San José, que pertenecía a la Armada española, fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata.

