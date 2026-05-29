Toman protesta al Consejo Consultivo Indígena

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CIUDAD VALLES.- El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó dos eventos en los que tomó protesta al Consejo Consultivo Indígena y a los Comités Estudiantiles de Movilidad.

En la primera estación de su agenda, en el Gimnasio del Tecnológico Nacional de México el mandatario, acompañado por una gran parte de su gabinete y casi todos los alcaldes de la Huasteca (con los que sostuvo una reunión de seguridad), tomó protesta al Consejo Consultivo Indígena, con el que dijo que pretende trabajar en coordinación para mejorar las condiciones de las etnias que hay en la entidad y que fueron olvidadas por los Gobiernos de la "herencia maldita". El evento contó con más de 1500 personas.

En el segundo evento, en el deportivo Manuel Gómez Morín, ante un aproximado de dos mil jóvenes en edad de bachillerato, tomó protesta a los consejos de movilidad de las escuelas, junto a la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta.

Luego de terminar el protocolo oficial, la mayoría de los jóvenes vestían una playera alusiva a la Selección Mexicana y en el último acto del evento hubo repartición aleatoria de balones.

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a los cientos de jóvenes.