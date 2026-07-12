Tormenta eléctrica inunda varias calles

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Matehuala.- El viernes por la noche se registró una fuerte tormenta eléctrica en la ciudad durante la cual se reportó la caída de varios rayos en distintos puntos de la ciudad, no se registraron personas lesionadas.

La intensa lluvia provocó que, como ya es común durante este tipo de fenómenos meteorológicos, varias calles de la ciudad terminaran convertidas en ríos, dificultando la circulación vehicular y peatonal.

Uno de los rayos que más alarmó a la población fue el que cayó sobre la calle Guerrero, cerca de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, pese a lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas heridas ni daños de consideración.

Ante esta situación, varias actividades recreativas y de entretenimiento programadas para esa noche tuvieron que ser suspendidas, entre ellas un jaripeo en el que se presentaría José Manuel Figueroa.

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Debido a que el terreno donde se llevaría a cabo el evento quedó inundado y convertido en un lodazal, se decidió cancelar la actividad para evitar accidentes entre los asistentes. Asimismo, otras actividades contempladas dentro de los festejos también fueron suspendidas a causa de las condiciones climáticas.

Elementos de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal brindaron apoyo a la ciudadanía, auxiliando a conductores cuyos vehículos quedaron varados en las calles inundadas y atendiendo diversos reportes derivados de la tormenta.