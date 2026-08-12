Una "fealdad", réplica de la Venus de Tamtoc

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CIUDAD VALLES.- El arqueólogo y descubridor de Tamtoc y de la escultura llamada "Venus" protestó porque luego de llevarse a exhibiciones la escultura milenaria, colocaron una réplica de muy baja calidad, de acuerdo con él.

El también catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí explicó que luego de meses de haberse llevado la pieza arqueológica que representa una ofrenda al calendario lunar agrícola, mejor llamado Monumento 32, el turista que va a las ruinas a admirar el pasado de más de tres mil años de ese lugar, desafortunadamente se va a topar con una réplica que él calificó de "fea".

Comentó que mientras el Gobierno federal pide disculpas a España por el genocidio de hace siglos, le entrega su pasado cultural e ideológico ha cambio de nada.

Manifestó que la Venus estará en exhibiciones itinerantes en España y Francia, sin embargo, es injusto que para el visitante de Tamtoc haya una réplica y para museos lejanos se aprecie la original.

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