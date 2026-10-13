Vallenses, varados en Paraguay por sismo

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CIUDAD VALLES.- Para el 24 de octubre podrían volver los dos vallenses que fueron a competir a Paraguay a un encuentro mundial de ciencias y que se quedaron varados en ese país debido a un terremoto en Centroamérica.

María del Carmen López Cárdenas, directora del Instituto Juventud y Patriotismo informó que aproximadamente para el 24 de octubre, tanto el profesor Jairo Vergara Saldierna, como su alumno e hijo, Ángel Miguel Guevara regresarían a México, luego de haber asistido a un encuentro internacional de Ciencia y Tecnología en Asunción, Paraguay, de dónde no han podido salir desde el fin de semana, porque el pasado viernes 9 de octubre, un temblor impidió más vuelos en Panamá, lugar donde transbordarían.

Dijo que los dos han recibido apoyo de la institución y de la Embajada Mexicana en Paraguay, pero por lo pronto, el lugar de transbordo no está funcionando, por lo que deben esperar un poco más de tiempo mientras se regulariza la situación y no haya riesgos en su traslado aéreo.