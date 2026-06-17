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Van 10 casos de dengue en la Huasteca Norte

Llaman a descacharrizar las viviendas para prevenir riesgos

Por Miguel Barragán

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Van 10 casos de dengue en la Huasteca Norte
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      CIUDAD VALLES.- Van 10 casos de dengue en la Jurisdicción Sanitaria V, de acuerdo con el área de Vectores de esta dependencia.

      Cinthya Samara González Hernández, jefa del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vectores dio a conocer que, comparado con el año 2025, hay un mundo de diferencia, porque para estas fechas había 150 casos en los cinco municipios que tiene la Jurisdicción V: Valles, El Naranjo, Tamasopo, Tamuín y Ébano.La razón se debe a que ha circulado en este año el mismo serotipo del virus que transportaron los mosquitos el año próximo pasado.

      Recomendó hacer limpieza en casa con el "lava, tapa, voltea y tira" que se refiere a los cacharros o recipientes que pudieran ser criaderos de mosquitos, más aún con las precipitaciones que han ocurrido en la zona y que activan la larva del aedes aegypti.

      Enfatizó en que los mismos ciudadanos con sus patios limpios son la contención más importante para que no haya casos en la región.

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