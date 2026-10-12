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Vandalean patrulla de Tránsito Municipal

Por Redacción

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Vandalean patrulla de Tránsito Municipal
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      Matehuala.- Una persona en estado ebrio dañó dos de los neumáticos traseros de una patrulla de Tránsito Municipal, el individuo navajeó dos llantas y huyó del lugar, ya se está localizando al presunto culpable.

      Los hechos se generaron en calles de la ciudad, cuando un oficial a bordo de la patrulla 065 se dirigía a su domicilio particular durante la madrugada, ya que le tocaba descansar. 

      Sin embargo, presuntamente una persona en estado inconveniente dañó dos neumáticos de la patrulla que estaba estacionada, con una navaja. 

      Ya por la mañana, el oficial, cuando se dirigía a trabajar, vio que la patrulla había sido vandalizada.

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      De manera extraoficial se manejó que una persona del sexo masculino aprovechó la madrugada para cometer su fechoría. 

      Presuntamente, ya se tiene identificado al responsable y se le está buscando para que se haga responsable de los daños que provocó a la patrulla, pues apenas hace 15 días le acababan de cambiar los neumáticos a la camioneta.

      El elemento de Tránsito Municipal tenía la unidad a su disposición para atender distintas tareas y facilitar una respuesta más rápida ante cualquier situación. 

      Sin embargo, mientras descansaba, un individuo habría aprovechado la situación para dañar la unidad.

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