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Vehículo se incendió en la Col. San Isidro

Por Carmen Hernández

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Vehículo se incendió en la Col. San Isidro
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      SAN CIRO DE ACOSTA.- Se incendia vehículo en la Colonia San Isidro, se desconoce que lo provocó. Cabe destacar que el Cuerpo de Bomberos recibieron una llamada de auxilio, por el incendio de un carro que estaba estacionado en la Colonia San Isidro. 

      De manera inmediata acudieron los "tragahumos", para combatir las enormes llamaradas; por fortuna no hubo personas lesionadas, solo un gran susto se llevaron los vecinos. 

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