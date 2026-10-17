logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Verifica la Coepris puestos de alimentos en el Pueblo Mágico

A los negocios visitados se les colocó un oficio de revisión

Por Jesús Vázquez

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
A
Verifica la Coepris puestos de alimentos en el Pueblo Mágico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Catorce.- Personal de  COEPRIS y Epidemiología acudieron al Pueblo Mágico para realizar una verificación de los puestos de comida que están instalados, debido a que durante esta temporada miles de personas visitan el lugar, aunque ya se subió la imagen del santo, se espera que continúe llegando una gran cantidad de visitantes hasta mediados de noviembre.

      Se llevó a cabo una visita de verificación sanitaria a los puestos instalados en el municipio donde personal supervisó la calidad del agua y el manejo higiénico de los alimentos, con la finalidad de evitar que los turistas que llegan al Pueblo Mágico sufran alguna intoxicación alimentaria. Afortunadamente, todos los establecimientos supervisados se encontraban en buenas condiciones higiénicas.

      De la misma manera, se hicieron recomendaciones a los encargados de los diferentes puestos de comida para que mantengan las medidas de higiene necesarias y eviten que las personas que acuden a consumir sus productos puedan enfermar.

      Se exhortó a los ciudadanos a cuidar su salud al consumir alimentos fuera de casa y verificar que los establecimientos cumplan con las medidas higiénicas correspondientes, ya que ingerir alimentos o agua contaminados puede provocar enfermedades como salmonelosis, cólera, hepatitis y diarrea, entre otras, que pueden poner en riesgo la salud de las personas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Bomberos rescatan a menor de edad
      Bomberos rescatan a menor de edad

      Bomberos rescatan a menor de edad

      SLP

      Redacción

      No a consulta con cúpula, ahora a negociar: Arteaga
      No a consulta con cúpula, ahora a negociar: Arteaga

      No a consulta con cúpula, ahora a negociar: Arteaga

      SLP

      Redacción

      Zafra iniciaría en noviembre en el Ingenio Plan de SL
      Zafra iniciaría en noviembre en el Ingenio Plan de SL

      Zafra iniciaría en noviembre en el Ingenio Plan de SL

      SLP

      Redacción

      Usan Unidad Deportiva Infantil como cantina
      Usan Unidad Deportiva Infantil como cantina

      Usan Unidad Deportiva Infantil como cantina

      SLP

      Redacción