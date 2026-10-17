Verifica la Coepris puestos de alimentos en el Pueblo Mágico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Catorce.- Personal de COEPRIS y Epidemiología acudieron al Pueblo Mágico para realizar una verificación de los puestos de comida que están instalados, debido a que durante esta temporada miles de personas visitan el lugar, aunque ya se subió la imagen del santo, se espera que continúe llegando una gran cantidad de visitantes hasta mediados de noviembre.

Se llevó a cabo una visita de verificación sanitaria a los puestos instalados en el municipio donde personal supervisó la calidad del agua y el manejo higiénico de los alimentos, con la finalidad de evitar que los turistas que llegan al Pueblo Mágico sufran alguna intoxicación alimentaria. Afortunadamente, todos los establecimientos supervisados se encontraban en buenas condiciones higiénicas.

De la misma manera, se hicieron recomendaciones a los encargados de los diferentes puestos de comida para que mantengan las medidas de higiene necesarias y eviten que las personas que acuden a consumir sus productos puedan enfermar.

Se exhortó a los ciudadanos a cuidar su salud al consumir alimentos fuera de casa y verificar que los establecimientos cumplan con las medidas higiénicas correspondientes, ya que ingerir alimentos o agua contaminados puede provocar enfermedades como salmonelosis, cólera, hepatitis y diarrea, entre otras, que pueden poner en riesgo la salud de las personas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí