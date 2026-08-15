Villa de la Paz estará en muestra gastronómica de la Fenapo 2026
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Villa de la Paz.- Con el objetivo de promover la riqueza gastronómica y fortalecer las actividades productivas del municipio, autoridades municipales participaron en un encuentro de trabajo con el Subdirector Regional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), José Ángel Reyes Ávila, donde se abordaron diversos temas relacionados con el desarrollo del campo y la promoción de los productos locales.
Durante la reunión se extendió la invitación para que Villa de la Paz se integre y participe en la Muestra Gastronómica de la FENAPO 2026, considerada un importante espacio para dar a conocer la riqueza culinaria, así como los productos representativos del municipio.
La participación en este evento permitirá promover entre visitantes y habitantes de otras regiones algunos de los productos y platillos característicos del municipio, además de contribuir a fortalecer la identidad y las tradiciones gastronómicas de la región.
Asimismo, durante el encuentro se abordó la gestión de apoyos en implementos agrícolas, con la finalidad de fortalecer las actividades productivas y brindar respaldo a las y los productores del campo.
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De esta manera, se busca mantener la gestión de apoyos y programas que contribuyan al crecimiento del municipio, al mismo tiempo que se promueve su riqueza gastronómica y productiva en eventos de alcance estatal como la FENAPO 2026.
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