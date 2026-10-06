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Vuelve la "Telerina" a las calles de la ciudad

Por Redacción

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Vuelve la "Telerina" a las calles de la ciudad
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      CIUDAD VALLES.- "La Telerina" volvió a ser vista en las calles del municipio, aunque no se ha resuelto nada sobre su situación jurídica, luego de haber sido señalada por quemar vehículos.

      Hace más de cuatro meses, ciudadanos comenzaron a reportar al 911 que la mujer conocida con ese apelativo quemaba coches que se encontraban estacionados en varios puntos de la ciudad. Los dos últimos de ellos fueron en el tramo del bulevar Valles 85, entre la Secundaria 2 y el puente La Lagartija.

      Luego de al menos cuatro denuncias interpuestas por los dueños de los carros siniestrados, hubo una intervención del DIF Municipal, a petición de la Fiscalía General del Estado para que se le diera acompañamiento a la familia para observar mediante especialistas la condición de la mujer y así poder tener su estatus de salud mental que aparentemente padece.

      Hace más de dos meses tuvo internamiento en el hospital psiquiátrico Everardo Neumann de la capital del estado, en donde médicos estudiaron su caso.

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      Después de muchas semanas, reapareció en las calles de la ciudad, sin embargo, toca a la Fiscalía General del Estado dar el seguimiento con los resultados que el Everardo Neumann ha reservado para las autoridades.

      Huasteca Hoy pudo saber que dentro de los resultados obtenidos en la capital del estado, la mujer padecería de una discapacidad intelectual, mas no de una enfermedad de importancia psiquiátrica.

      De las carpetas de investigación sobre la quema de los carros dependerá la situación jurídica de la mujer.

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