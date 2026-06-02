Vulcanizadora llena de llantas la Altavista

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CIUDAD VALLES.- Vulcanizadora acumula cientos de llantas en el campo de la Altavista y los vecinos temen que haya un brote de dengue, luego de reportarse ola de zancudos.

Aunque los vecinos de la Altavista han denunciado la acumulación de neumáticos, no les han escuchado de parte del Ayuntamiento o de la dirección de Ecología, sin embargo, hay madres jóvenes que temen picaduras de zancudos a sus bebés y, peor aún, que los insectos tengan el virus del dengue.

Las llantas no serían tanto problema si hubiese sido temporada de sequía, sin embargo, ha habido varios días de mayo en los que cayeron aguaceros y las llantas se convierten en criaderos del mosquito generador del dengue.

Pidieron a la autoridad que obliguen a los de la vulcanizadora a reacomodar esos residuos.

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